Nienburg/Weser

Mopedfahrer stirbt nach Verkehrsunfall in Nienburg

30.04.2019, 08:37 Uhr | dpa

Nienburg (dpa/lni) – Nach einem Verkehrsunfall in Nienburg an der Weser ist ein 23-jähriger Mopedfahrer gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montagabend mit seinem Fahrzeug auf einer Kreuzung im Stadtbereich mit einem Auto kollidiert. Nach den bisherigen Ermittlungen habe der 23-Jährige das Rotlicht übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mopedfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, dort starb er in der Nacht.