Verletzte bei Feuer in Göttinger Mehrfamilienhaus

30.04.2019, 08:53 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen sind zwei Menschen verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag zunächst keine Angaben machen. Nach den bisherigen Ermittlungen war es am Dienstagmorgen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss nach einer Verpuffung zu dem Brand gekommen. Die Flammen hätten dann auf zwei weitere Wohnungen übergegriffen, sagte der Sprecher. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.