Holzminden

Symrise bestätigt nach gutem Jahresstart Ziele

30.04.2019, 11:22 Uhr | dpa

Das Unternehmen Symrise ist zum Jahresstart etwas stärker gewachsen als erwartet. Unternehmenschef Heinz-Jürgen Bertram sieht den im MDax notierten Hersteller von Duftstoffen und Aromen auf einem guten Weg, 2019 das Ziel eines Umsatzanstiegs über dem prognostizierten Marktwachstum von drei bis vier Prozent zu erreichen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 9,3 Prozent auf 848,8 Millionen Euro, wie Symrise am Dienstag in Holzminden mitteilte. Der Aktienkurs erreichte am Dienstag ein Rekordhoch. Allein im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie rund ein Drittel an Wert gewonnen. Der Rückgang Ende 2018 wurde mehr als wettgemacht.

Auf Neuigkeiten zur Gewinnentwicklung müssen Anleger bis zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen warten, weil Symrise sich für das erste und dritte Quartal üblicherweise nur zum Umsatz äußert. Im März hatte das Unternehmen angekündigt, dass 2019 vom Umsatz rund ein Fünftel als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben soll.

Bis 2025 soll der Umsatz auf etwa 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro zulegen, untermauerte Bertram am Dienstag das bekannte Ziel. Das wäre im besten Fall fast eine Verdopplung nach 3,15 Milliarden Euro im Jahr 2018. Erreicht werden soll dies durch ein jährliches Wachstum aus eigener Kraft um durchschnittlich fünf bis sieben Prozent. Hinzu kommen ergänzende Übernahmen wie der Anfang des Jahres bekannt gegebene Kauf des US-Anbieters von Proteinspezialitäten auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten ADF/IDF. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.