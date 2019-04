Hamburg

Auto fährt in Kaufhaus: Fahrer leicht verletzt

30.04.2019, 11:49 Uhr | dpa

Ein älterer Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Wagen in ein Hamburger Kaufhaus gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr schoss das Auto im Alsterdorfer Einkaufszentrum eine fünfstufige Treppe hoch, durchbrach die gläsernen Eingangstüren und blieb schließlich mit zwei Rädern über einem Lichthof hängen. Der etwa 75 Jahre alte Fahrer sei leicht verletzt worden. Zwei Augenzeugen erlitten einen Schock. Am Eingang lägen überall Autoteile und Scherben. Die Unfallfahrt könne nur fünf bis acht Sekunden gedauert haben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Senior hatte zuvor seinen Wagen rückwärts eingeparkt und war unvermittelt losgefahren. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über den Unfall berichtet.