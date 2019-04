Meuselwitz

Autofahrerin kollidiert mit Fußgänger

30.04.2019, 12:09 Uhr | dpa

Ein 83 Jahre alter Fußgänger ist in Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann habe vermutlich unvermittelt eine Bundesstraße überquert, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Eine 72 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Rettungskräfte brachten den Mann nach dem Vorfall am Montag ins Krankenhaus.