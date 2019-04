Chemnitz

Landesdirektion Sachsen bemängelt Sicherheit auf Baustellen

30.04.2019, 12:11 Uhr | dpa

Ein Baugerüst steht an einem Rohbau für Neubau-Wohnungen. Foto: Bernd von Jutrczenka/Archiv (Quelle: dpa)

Die Landesdirektion Sachsen bemängelt die Sicherheit von Baugerüsten. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, sollen Baustellen in nächster Zeit deshalb verstärkt kontrolliert werden. Rund 30 Mitarbeiter der Landesdirektion werden an den Aktionstagen unter dem Motto "Gut gerüstet-aber sicher" im Einsatz sein.

Hintergrund der Aktion ist die hohe Zahl der Sicherheitsmängel, die 2018 auf Sachsens Baustellen festgestellt wurden. Wie die Landesdirektion mitteilte, wurden bei mehr als 3000 Kontrollen alleine bei den Baugerüsten rund 1000 Auffälligkeiten gefunden. In der Folge kam es zu 45 Arbeitsunfällen, bei denen drei Bauarbeiter getötet wurden.