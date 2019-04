Marburg

25-Jähriger nach Attacke auf Busfahrer festgenommen

30.04.2019, 13:32 Uhr | dpa

Nach einer Reizgasattacke auf einen Busfahrer in Marburg hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 25 Jahre alte Student habe die Tat weitgehend gestanden und diese mit seinem Alkoholkonsum an dem Tag begründet, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Mann soll den Busfahrer im März mit dem Gas verletzt und danach eine rechtsradikale Parole ausgerufen haben. Nach dem Vorfall fahndete die Polizei öffentlich nach dem Täter. Nach der Festnahme vergangenen Donnerstag wurde der nicht vorbestrafte 25-Jährige mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.