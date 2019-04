Eisenach

Steigenberger Hotel Thüringer Hof wechselt Besitzer

30.04.2019, 14:55 Uhr | dpa

Das Steigenberger Hotel Thüringer Hof in Eisenach ist verkauft worden. Wie der bisherige Besitzer, die Arcona-Gruppe, am Dienstag mitteilte, übernimmt der österreichische Hotelkonzern Vienna House das Haus in der Wartburg-Stadt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf des Eisenacher Hotels ist Teil eines Gesamtpaketes von 17 Stadthotels, die Arcona an Vienna House abgegeben hat. Wie es hieß, werden alle Mitarbeiter der verkauften Hotels vom neuen Besitzer übernommen.