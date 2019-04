Hecklingen

Magdeburger Flughafen behält Genehmigung bis Ende Oktober

30.04.2019, 15:10 Uhr | dpa

Auf der Suche nach einer Zukunftslösung für den schon seit Jahren insolventen Flughafen Magdeburg-Cochstedt ist die Betriebsgenehmigung erneut verlängert worden. Jetzt ist zunächst Zeit bis zum 31. Oktober, wie eine Sprecherin des Landesverwaltungsamts am Dienstag auf Nachfrage sagte. Ohne den Aufschub wäre die Genehmigung am 30. April erloschen und die Weiternutzung als Flughafen vom Tisch.

Seit längerem laufen Verhandlungen zwischen dem Eigentümer und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das Forschungsinstitut mit Sitz in Köln hat zahlreiche Standorte und könnte auf dem Flughafengelände ein Testzentrum für Drohnen einrichten. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte für diese Idee schon 2018 Gelder. Wann die Gespräche abgeschlossen sind und ob es zu einer Einigung kommt, ist offen.

Der einstige Militärflughafen wurde in den 1990er Jahren mit Millionenförderung umgebaut. Das Projekt kam aber nie so richtig in Schwung. Schon im Jahr 2002 ging der Flughafen pleite, vier Jahre später war er wieder am Start. Im Jahr 2010 wurde das Gelände an einen dänischen Investor verkauft und zwischenzeitlich von Billigfliegern genutzt. Doch die Verluste blieben. Im Jahr 2016 meldete das Unternehmen Insolvenz an.