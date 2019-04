Wismar

Büro der Linken in Wismar mit Farbe beschmiert

30.04.2019, 16:35 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Dienstagvormittag die Fassade des Linken-Wahlkreisbüros in Wismar großflächig mit blauer Farbe beschmiert. Die Tat soll tagsüber zwischen 6.50 Uhr und 11.10 Uhr mitten in der Innenstadt verübt worden sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten.