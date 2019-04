München

Knorr-Bremse trennt sich von Vorstandschef Deller

30.04.2019, 16:37 Uhr | dpa

Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse trennt sich überraschend von seinem Vorstandschef Klaus Deller. Grund für sein Ausscheiden sind unterschiedliche Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Das Ausscheiden erfolge mit sofortiger Wirkung in beiderseitigem Einvernehmen, hieß es.

Der Aufsichtsrat hat den Angaben zufolge angefangen, nach einem Nachfolger zu suchen. Übergangsweise wird der Konzern von Finanzchef Ralph Heuwing und den weiteren Vorstandsmitgliedern Peter Laier und Jürgen Wilder geführt. Die Aktie des Mitte März in den zweitgrößten Börsenindex MDax aufgestiegenen Konzerns sackte um mehr als sechs Prozent ab. Knorr-Bremse war im Oktober an die Börse gegangen.

Der Aufsichtsrat stehe uneingeschränkt hinter der erfolgreichen Unternehmensstrategie der Knorr-Bremse AG. Die Geschäftsentwicklung liege auch in diesem Jahr voll im Plan, hieß es weiter. Knorr-Bremse stellt Bremsen für Züge und Lkw her, daneben hat das Unternehmen auch Zugtüren, Heizungs- und Lüftungssysteme im Angebot. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Bremssysteme in Schienenfahrzeugen und bei Druckluftbremsen in Lkw.