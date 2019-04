Darmstadt

Teilchen-Beschleuniger in Darmstadt wird deutlich teurer

30.04.2019, 16:42 Uhr | dpa

Eine der weltweit größten Anlagen physikalischer Grundlagenforschung in Darmstadt wird um mehrere hundert Millionen Euro teurer als bislang kalkuliert. Ein internationales Expertengremium bestätigte eine neuere Kostenschätzung des Fair-Managements wonach der Teilchen-Beschleuniger um 850 Millionen Euro teurer wird als vom alten Management ursprünglich geschätzt, hieß es aus dem Bundesforschungsministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es sei zudem zu empfehlen einen Risikozuschlag von zehn Prozent mit in die Planungen aufzunehmen.

Bislang habe es nur eine grobe und rückblickend wenig realistische Schätzung der Kosten gegeben, urteilten die Experten. Früheren Angaben zufolge war zunächst von rund 1,4 Milliarden Euro gesprochen worden. Zusatzkosten von 330 Millionen Euro waren dem Bundestag bereits berichtet worden. Die Kosten werden zu 70 Prozent von Deutschland und zu 30 Prozent von internationalen Partnern übernommen. Insgesamt hat Fair Gesellschafter aus neun Ländern.