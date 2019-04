Ditzingen

Geländewagen kracht in Gegenverkehr: Smart-Fahrerin tot

30.04.2019, 21:57 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Leonberg und Ditzingen ist am Dienstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Geländewagens sei aus ungeklärter Ursache Richtung Ditzingen fahrend in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. Dort sei er frontal mit einem Smart ForFour zusammengestoßen. Die 41-jährige Fahrerin des Kleinwagens starb im Krankenhaus, ihre zwei Kinder wurden schwer verletzt, wie die Polizei bestätigte. Auch der Fahrer des Geländewagens sei schwer verletzt worden. Der Fahrer eines dritten Autos, den der Geländewagen streifte, wurde leicht verletzt.