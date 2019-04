Chemnitz

Niners Chemnitz verpassen Aufstieg in die Bundesliga

30.04.2019, 22:06 Uhr | dpa

Die Niners Chemnitz haben erneut den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga verpasst. Die Chemnitzer verloren am Dienstag vor 3000 Zuschauern in der ausverkauften Richard-Hartmann-Halle das fünfte und entscheidende Spiel der Playoff-Halbfinalserie "Best of five" mit 72:78 (27:37) gegen die Hamburg Towers. Beim Team von Trainer Mike Taylor avancierte Carlton Guyton mit 28 Punkten zum überragenden Spieler auf dem Parkett. Für die Niners war Malte Ziegenhagen (18) bester Werfer.

Das Taylor-Team hatte erst durch einen knappen 98:96-Sieg am Sonntag das fünfte Spiel in Chemnitz erzwungen. Der Aufstieg ist der größte Erfolge der Hamburger in ihrer Vereinsgeschichte. Dagegen scheiterten die Niners nach 2017 zum zweiten Mal in einem Playoff-Halbfinale. Damals feierte das Team aus Gotha in der Richard-Hartmann-Halle den Aufstieg.

Die Towers fanden nach einer ausgeglichenen Anfangsphase immer besser in die Partie und lagen in der 16. Minute mit 34:24 vorn. Den Niners-Spielern gelang es zunächst nicht, ihre Nervosität abzulegen, so dass die Gäste mit einer Zehn-Punkte-Führung in die Pause gingen. Zu Beginn des dritten Viertels bauten die Hamburger ihren Vorsprung beim Zwischenstand von 45:29 (24.) weiter aus.

Im Schlussabschnitt kämpften sich die Sachsen noch einmal heran. Ziegenhagen verkürzte mit einem Dreier zum 54:56 (32.). Am Ende eines packenden Duells setzten sich jedoch die Norddeutschen durch.