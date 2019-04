Bornich

Auto prallt gegen Baum: 62-Jährige schwer verletzt

30.04.2019, 22:08 Uhr | dpa

Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle an einer Landstraße im Rhein-Lahn-Kreis. Foto: Polizeidirektion Montabaur (Quelle: dpa)

Eine 62-Jährige ist im Rhein-Lahn-Kreis mit ihrem Auto von einer Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Frau wurde schwer verletzt in dem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die Feuerwehr schnitt sie aus dem Autowrack frei. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei suchte am Abend noch nach Unfallzeugen.