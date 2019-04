Kassel

Zahlreiche Maikundgebungen in Hessen geplant

01.05.2019, 01:03 Uhr | dpa

Für den Tag der Arbeit heute haben die Gewerkschaften zu zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen in Hessen aufgerufen. Nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sind landesweit mehr als 40 Veranstaltungen geplant, darunter in Kassel, Frankfurt, Hanau, Darmstadt, Wiesbaden und Gießen. Der DGB hat die Maikundgebungen in diesem Jahr unter das Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" gestellt. Man wolle gemeinsam "für gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Fortschritt in Deutschland und Europa" auf die Straße gehen. Im vergangenen Jahr hatten fast 20 000 Menschen an den Veranstaltungen teilgenommen.