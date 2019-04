Potsdam

Gewerkschaften und Parteien erwarten Tausende zum 1. Mai

01.05.2019, 01:12 Uhr | dpa

Der Tag der Arbeit am 1. Mai wird in Brandenburg von zahlreichen Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen begleitet. Allein der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg lädt zu über einem Dutzend Aktionen an verschiedenen Orten, die mit Blick auf die Europawahl am 26. Mai unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig" stehen. Neben rund 16 000 Teilnehmern bei Demos und Kinderfesten erwartet der DGB auch mehrere Regierungsmitglieder.

So hält etwa Arbeitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) die Mai-Rede bei der DGB-Kundgebung in Eberswalde (11.30 Uhr). "Wir brauchen einheitliche Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Europa. Gute Arbeit, faire Löhne und soziale Gerechtigkeit sind essenzielle Grundlagen für den europäischen Zusammenhalt", forderte die Ministerin im Vorfeld. Europaminister Stefan Ludwig (Linke) nimmt an einer DGB-Veranstaltung (10.00 Uhr) in Königs Wusterhausen teil. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will in Cottbus (10.00 Uhr) unter anderem über die Strukturentwicklung in der Lausitz sprechen.

Außerdem stellt sich die deutsche Spitzenkandidatin der Grünen zur Europawahl, Ska Keller, in Kleinmachnow (17.00 Uhr) im Rahmen einer bundesweiten Tour den Fragen von Bürgern. In Cottbus hat die AfD eine Demonstration mit rund 300 Teilnehmern angemeldet, zu der auch AfD-Landeschef Andreas Kalbitz erwartet wird. Auch der rechtsgerichtete Verein "Zukunft Heimat" will in Cottbus auftreten. Die Zahl der Einsatzkräfte im Dienst am 1. Mai wollte die Polizei aus taktischen Gründen im Vorfeld nicht veröffentlichen.