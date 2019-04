Leipzig

Demos von Rechts bis Links, Polizei-Großaufgebot im Einsatz

01.05.2019, 01:26 Uhr | dpa

Zum Tag der Arbeit rufen Gruppierungen aus dem rechten und linken Spektrum sowie Gewerkschaften in Sachsen zu zahlreichen Demonstrationen auf. Die Polizei ist heute mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Versammlungen abzusichern. Im Fokus stehen nach Angaben des Innenministeriums besonders die Städte Plauen, Dresden, Chemnitz und Leipzig.

In Plauen hat die rechtsextreme Partei "Der Dritte Weg" zur Demonstration aufgerufen, in Dresden will die NPD demonstrieren. Dagegen rufen unter anderem die Bündnisse "Leipzig nimmt Platz" sowie "Dresden nazifrei" zum Protest auf. In Chemnitz hat die AfD eine Demonstration mit 500 bis 1000 Teilnehmern angemeldet. In Leipzig halten die DGB-Gewerkschaften ihre zentrale Mai-Kundgebung ab.