Hamburg

HSV reist ins Trainingslager nach Rotenburg an der Wümme

01.05.2019, 01:47 Uhr | dpa

Der Hamburger SV reist heute in sein kurzfristig organisiertes Trainingslager nach Rotenburg an der Wümme. Bei dem nach sechs sieglosen Spielen auf Nicht-Aufstiegsplatz vier abgerutschten Traditionsclub will Trainer Hannes Wolf bis Freitag noch mal alle Kräfte für das Saisonfinale in der 2. Fußball-Liga mobilisieren. Durch diese Maßnahme will der HSV-Coach das Saisonziel der direkten Rückkehr in die Bundesliga doch noch möglich machen.

"Wir müssen alles dafür tun, um wieder auf den zweiten oder dritten Platz zu kommen", fordert Wolf von seinen Profis. Am Samstag (13.00 Uhr) steht für den HSV das wichtige Heimspiel gegen den FC Ingolstadt an, danach folgt das Gastspiel beim Aufstiegsrivalen SC Paderborn und zum Abschluss das Match im ausverkauften Volksparkstadion gegen den MSV Duisburg. Die neue Rolle des Jägers könnte auch ein Vorteil sein, glaubt Wolf: "Jetzt haben die Konkurrenten etwas zu verlieren."