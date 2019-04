Recklinghausen

Ruhrfestspiele beginnen mit Kulturvolksfest

01.05.2019, 01:49 Uhr | dpa

Mit einem Kulturvolksfest beginnen heute in Recklinghausen die Ruhrfestspiele. Am Anfang steht traditionell der Marsch der Gewerkschaften zur Mai-Kundgebung - schließlich ist der Deutsche Gewerkschaftsbund Mitträger des Festivals. In diesem Jahr wird die Mai-Rede von der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles gehalten. Anschließend werden das Festspielhaus und der umliegende Park zur Feierzone.

Die Ruhrfestspiele sind eines der ältesten und renommiertesten Theaterfestivals in Europa. Bis zum 9. Juni werden auch Kabarett, Tanz und Zirkus geboten. Der neue Intendant Olaf Kröck hat das Motto "Poesie und Politik" gewählt. Im Jahr eins nach dem Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet weist sein Programm Rück- und Ausblicke auf.

Unter anderem zeigt der 94 Jahre alte britische Regisseur Peter Brook seine neue Theaterproduktion, und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller kommt. An jedem Festspieltag ist etwas los auf Bühnen in Recklinghausen und Umgebung. Insgesamt werden 210 Veranstaltungen und 90 Produktionen geboten.