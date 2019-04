Hamburg

"Revolutionäre 1. Mai-Demo" startet in der Schanze

01.05.2019, 01:49 Uhr | dpa

Linksextreme Gruppen haben in Hamburg heute erneut zu einer "Revolutionären 1. Mai-Demo" aufgerufen. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive" soll der Zug vom Bahnhof Sternschanze zur Lenz-Siedlung in Eimsbüttel führen. Hinter der Demonstration steht der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer. Schon zuvor (15.30 Uhr) will die ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtete "Antifa Altona Ost" aus Ottensen zu dem Treffpunkt in die Sternschanze ziehen.

Nach den vergleichsweise friedlich verlaufenen Demonstrationen der vergangenen beiden Jahre schaut die Polizei auch in diesem Jahr "vorsichtig optimistisch" auf den revolutionären 1. Mai, wie Sprecher Timo Zill sagte. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass zwei ursprünglich bereits am Dienstag von Rechtsextremen aus Bayern geplante Kundgebungen vor dem linksautonomen Kulturzentrum "Rote Flora" aus Sicherheitsgründen untersagt wurden.

Nachdem ihr andere Versammlungsorte zugewiesen worden waren und diese Entscheidung auch vom Verwaltungsgericht bestätigt wurden, hatte "Pegida München" die Kundgebungen abgesagt.