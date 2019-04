Düsseldorf

Europawahl und Tarifbindung im Zentrum der Mai-Kundgebungen

01.05.2019, 01:52 Uhr | dpa

Bei den traditionellen Mai-Kundgebungen wollen die Gewerkschaften heute für gute Bezahlung und sichere Arbeitsplätze demonstrieren. Tausende Teilnehmer werden erwartet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plant insgesamt 72 Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen. Bei der zentralen Kundgebung in Bielefeld (10.30 Uhr) tritt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als Redner auf.

Auch sonst haben sich zahlreiche Prominente Redner in NRW angekündigt: SPD-Chefin Andrea Nahles spricht bei der Kundgebung in Recklinghausen, ihr Amtsvorgänger Martin Schulz in Bottrop, NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Mönchengladbach. Die Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht, nimmt in Moers an der Kundgebung teil und der Europa-Spitzenkandidat der Grünen, Sven Giegold, in Solingen.