Gießen

Zugstrecke nach missglückter Rangierfahrt wieder frei

01.05.2019, 09:25 Uhr | dpa

Der Bahnverkehr zwischen Gießen und Frankfurt rollt seit dem frühen Mittwochmorgen wieder. "Die Reparaturarbeiten wurden in der Nacht beendet. Es gibt keine Einschränkungen mehr", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch. Am Montag war am Bahnhof in Gießen beim Rangieren ein Zug entgleist. Verletzt wurde niemand, aber das Gleis beschädigt. Die genaue Ursache war noch unklar. Wegen des liegengebliebenen Zuges kam es zu Ausfällen, Verspätungen oder Umleitungen auf der Strecke. Betroffen waren unter anderem die Linien RE30, RB40 und RB41 sowie teils auch Fernzüge.