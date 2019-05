Irrhausen

Wohnhaus in Waldgebiet brennt ab: Ehepaar bemerkt Feuer

01.05.2019, 12:12 Uhr | dpa

Durch einen Brand ist ein Wohnhaus bei Irrhausen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) völlig zerstört worden. Ursache war wohl ein technischer Defekt an einer Wäschemangel, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Bewohner, eine 69 Jahre alte Frau und ihr 70-jähriger Ehemann, konnten das Haus noch verlassen. Sie seien vor Ort erstversorgt worden. Die Frau hatte den Brand, der am Mittwochmorgen im Obergeschoss ausgebrochen war, bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100 000 Euro. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf angrenzende Häuser und Bäume übergriff, wie es hieß. Da das Haus in einem Waldgebiet stand, waren die Löscharbeiten schwierig.