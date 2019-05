Sigmaringen

Gruppe greift Ehepaar in Sigmaringen an

01.05.2019, 12:17 Uhr | dpa

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Sigmaringen ein Ehepaar angegriffen und verletzt. Der Mann und die Frau, beide 29 Jahre alt, trafen am Dienstagabend nahe der Donau auf die rund 20-köpfige Gruppe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als das Paar die Jugendlichen auf deren laute Musik ansprach, kam es laut Polizei zum Streit. Vier bis sechs der jungen Leute gingen demnach auf den 29-Jährigen los und traten noch weiter auf ihn ein, als dieser am Boden lag. Die Frau, die ihrem Mann helfen wollte, wurde ebenfalls zu Boden gestoßen. Danach flüchtete die Gruppe zu Fuß. Die Polizei sucht nach Zeugen.