Neubrandenburg

Mann schlägt im Supermarkt auf einen Kunden ein

01.05.2019, 12:30 Uhr | dpa

In einem Supermarkt in Neubrandenburg hat ein Mann auf einen Kunden eingeprügelt. "Aus heiterem Himmel" sei der 37-Jährige am Dienstagabend auf das Opfer losgegangen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der offenbar stark betrunkene Angreifer habe mehrmals auf den Kopf des Mannes eingeschlagen und sei danach aus dem Laden geflohen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter auf einem Parkplatz in der Nähe fest. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille.