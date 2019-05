Bad Endorf

Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

01.05.2019, 14:48 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Rosenheim fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein 19-jähriger Fahrer übersah am Mittwoch mit seinem Wagen beim Abbiegen ein anderes Auto und stieß mit diesem bei Bad Endorf zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten in beiden Fahrzeugen kamen in Krankenhäuser.