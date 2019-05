Lengerich

Feuerwehreinsatz wegen schwärmender Bienen in Lengerich

01.05.2019, 14:59 Uhr | dpa

Ein schwärmendes Bienenvolk hat in Lengerich bei Münster für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Zuerst habe der Schwarm in einem Baum gesessen, so ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Doch noch bevor ein Imker gefunden werden konnte, habe sich der Schwarm am Dienstag in Bewegung gesetzt und sei einige Hundert Meter weiter - Richtung Innenstadt - in einen Busch umgezogen. Dort konnte der Schwarm von einem Imker nach einigen Stunden geduldigen Wartens mit einem Transport-Bienenstock eingefangen werden.

Der Imker sagte den "Westfälischen Nachrichten", dass in dem ursprünglichen Bienenstock vermutlich zwei Königinnen gewesen seien, so dass sich das Volk geteilt und nach einer neuen Behausung gesucht habe.