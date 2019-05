Duisburg

Massives Polizeiaufgebot hält Demonstranten auseinander

01.05.2019, 14:59 Uhr | dpa

Mehrere Hundertschaften der Polizei sichern in Duisburg Demonstrationen von Rechtsextremen sowie mehrere Gegendemonstrationen ab. Die Polizei sprach am frühen Mittwochnachmittag von einem "insgesamt ruhigen Auftakt". Es habe lediglich kleinere Rangeleien gegeben. So hätten dem linken Spektrum zugeordnete Demonstranten versucht, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Initiative RiseUp Duisburg, die zu einer Gegendemo aufgerufen hatte, warf der Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter "massive Gewalt" gegen Demonstranten vor.

Elf Gegendemonstrationen und Mahnwachen waren im Vorfeld bei der Polizei angemeldet worden. Die Organisatoren rechneten mit bis zu 5000 Teilnehmern. Zur Demonstration der Partei "Die Rechte" wurden bis zu 500 Menschen erwartet.

Die Polizei will mit einem Großaufgebot für Ordnung sorgen. Auch Wasserwerfer waren im Einsatz. "Wir tolerieren weder gewalttätige Auseinandersetzungen noch diskriminierende oder rassistische Äußerungen. Wir weisen vorsorglich auf die mögliche Strafbarkeit von Blockaden hin", hatte Polizei-Einsatzleiter Peter Schreckenberg im Vorfeld erklärt. Allen friedlichen Demonstranten riet die Polizei, sich "eindeutig von Straftätern zu distanzieren".