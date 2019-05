Eisenach

Frau schlägt Polizistin Handy ins Gesicht

01.05.2019, 16:49 Uhr | dpa

Eine angetrunkene 31-Jährige hat einer Polizistin mit dem Handy ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Die Beamtin wurde zusammen mit einem Kollegen gerufen, weil die 31-Jährige und ein 39-Jähriger am Dienstag mit einem Betreiber eines Kiosks in einem Eisenacher Schwimmbad in Streit geraten waren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Laut Polizei hatten die beiden Badegäste Alkohol getrunken und verhielten sich den beiden Beamten gegenüber aggressiv. Die 31-Jährige muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung verantworten.