Lutherstadt Eisleben

36-Jährige bezahlt an Tankstelle mehrmals mit Falschgeld

01.05.2019, 16:50 Uhr | dpa

Eine 36-Jährige hat an einer Tankstelle in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) mehrere Tage hintereinander mit Falschgeld bezahlt. Die Frau habe bei jedem Einkauf günstige Waren geholt, einen gefälschten 50-Euro-Schein hingelegt und das Wechselgeld eingesteckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Bank, in der die Tankstelleneinnahmen eingezahlt wurden, wurde auf die falschen Fünfziger aufmerksam. Am Dienstagabend durchsuchten Beamte die Wohnung der Frau und fanden weiteres Falschgeld. Woher die Scheine stammten, blieb zunächst unklar. In der Wohnung entdeckten Polizisten zudem Drogen.