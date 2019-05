Erfurt

Vier Polizisten bei Demonstrationen zum 1. Mai verletzt

01.05.2019, 16:54 Uhr | dpa

Polizeibeamte lösen eine Sitzblockade in Erfurt auf. Foto: Bodo Schackow (Quelle: dpa)

Bei den Demonstrationen zum 1. Mai in Erfurt sind nach Angaben der Polizei vier Polizisten verletzt worden. Wie schwer es die Beamten traf, war zunächst unklar. Die Polizei nahm bis zum frühen Nachmittag 13 Strafanzeigen auf, wie eine Behördensprecherin am Mittwoch sagte. Dabei ging es vor allem um Widerstand gegen Polizisten, hieß es. Außerdem wurden zwei Verstöße gegen das Versammlungsrecht registriert - einer davon bezieht sich auf eine Sitzblockade von AfD-Gegnern in der Nähe des Landtags.

Eine Gruppe von etwa 35 Menschen setzte sich auf die Strecke des AfD-Demonstrationszuges und behinderte diesen dadurch vorübergehend. Nach mehrfacher Aufforderung, die Blockade aufzulösen, trugen Polizisten die Demonstranten weg.