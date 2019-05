Hamburg

Antifa-Demo zum 1. Mai zieht in die Schanze

01.05.2019, 17:07 Uhr | dpa

Mit einer Demonstration der "Antifa Altona Ost" haben am Mittwochnachmittag in Hamburg die Kundgebungen linksextremer Gruppen zum 1. Mai begonnen. Geschätzt gut 500 Teilnehmer zogen von Ottensen aus in Richtung Schanzenviertel, wo am frühen Abend die "Revolutionäre 1. Mai"-Demo starten sollte. Die Demonstration unter dem Motto "Rotes Altona - Auf zu neuen Kämpfen" wurde von vielen Polizisten begleitet. An dem Großeinsatz waren auch Beamte aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und von der Bundespolizei beteiligt. Wasserwerfer standen bereit, zunächst war die Stimmung aber entspannt und friedlich. Schon die Walpurgisnacht war laut Polizei ruhig verlaufen.

Zur "Revolutionären 1. Mai"-Demo rief der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg auf. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive" soll der Zug vom Bahnhof Sternschanze zur Lenz-Siedlung in Eimsbüttel führen. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer. Im vergangenen Jahr hatten sich etwa 2000 Demonstranten beteiligt. Wie schon im Vorjahr war die Demo 2018 vergleichsweise friedlich verlaufen. Auch für dieses Jahr zeigte sich die Polizei deshalb "vorsichtig optimistisch", kündigte aber an, jede Gewalt "im Keim" zu unterbinden.