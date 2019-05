Mechernich

55-jähriger Motorradfahrer bei Unfall ums Leben gekommen

01.05.2019, 17:41 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 32 bei Kallmuth (Kreis Euskirchen) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 55-Jährige habe am Mittwoch ein Auto mit Pferdeanhänger überholen wollen, dieses habe jedoch in dem Moment zum Linksabbiegen in einen Wirtschaftsweg angesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Auto und starb noch an der Unfallstelle. Reanimationsversuche durch einen Notarzt blieben erfolglos. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt.