Magdeburg

Meuthen für Ostseepipeline: Kritik an CSU-Mann Weber

01.05.2019, 17:43 Uhr | dpa

Der AfD-Spitzenkandidat für das Europaparlament, Jörg Meuthen, hat sich für die Ostseepipeline Nord Stream 2 ausgesprochen. Es handele sich um ein "hochvernünftiges Projekt", das über Jahrzehnte die Energieversorgung sichere, sagte Meuthen am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung im sachsen-anhaltischen Köthen. Angesichts der "völlig verkorksten Energiewende" sei Deutschland sowieso auf Importe angewiesen, sei es nun französischer Atomstrom oder russisches Gas. Die meisten EU-Staaten lehnen das Projekt ab, weil sie zu große Abhängigkeit von russischen Rohstoffen fürchten.

Meuthen kritisierte in seiner Rede vor rund 150 Zuhörern im Köthener Schloss auch den Unions-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) scharf, der die Pipeline ablehnt und sich damit auch gegen die Haltung der Bundesregierung stellt. Meuthen sollte am Abend auch bei einer Wahlkampfveranstaltung in Magdeburg reden.