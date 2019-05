Obererbach (Westerwald)

86-Jährige wird von Auto überrollt und stirbt

01.05.2019, 20:19 Uhr | dpa

Eine 86 Jahre alte Frau ist im Westerwald von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Der Hergang des schweren Unfalls in Obererbach am Mittwochabend war zunächst noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin starb noch am Unfallschauplatz ihren Verletzungen.