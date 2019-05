Erfurt

Wohnungswirtschaft stellt Forderungen an Landespolitik

02.05.2019, 01:20 Uhr | dpa

Thüringens Wohnungswirtschaftsverband nimmt heute Stellung zur Mietpreisentwicklung und fehlenden Wohnungen in den Städten. Es soll auch um Pläne des Landes zur Gründung einer staatlichen Wohnungsgesellschaft gehen, teilte der Verband mit. Er vertritt rund 172 zumeist kommunale und genossenschaftliche Unternehmen, die etwa 265 000 Wohnungen in Thüringen bewirtschaften. Sie sehen sich zu unrecht mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden sich aus dem unteren Mietpreissegment zunehmend zurückziehen.

Vorgelegt werden soll ein Papier, mit dem der Verband mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst Forderungen an die Landesregierung stellt und einen "Stopp des Wohnungspopulismus" verlangt.

Nach Einschätzung des Bauministeriums müssen im nächsten Jahrzehnt rund 40 000 Wohnungen in Thüringen gebaut werden. Der Baubedarf resultiere aus dem Drang von Familien in die größeren Städte sowie einer steigenden Zahl an Ein- und Zwei-Personenhalshalten durch die alternde Bevölkerung.