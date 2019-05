Rosenheim

Bahn informiert über Stand bei Inntal-Trasse

02.05.2019, 02:03 Uhr | dpa

Die Bahnstrecke durch das bayerische Inntal ist noch nicht gebaut, aber schon heftig umstritten. Heute will die Deutsche Bahn in Rosenheim über den Stand der Planungen informieren. Bei der möglichen zweigleisigen Neubaustrecke geht es um die Gleise zum künftigen Brenner Basistunnel, an dem in Österreich und in Italien gebaut wird. Bisher hat die Bahn nur einen Planungsauftrag. Ob der Brenner-Nordzulauf zum Basistunnel gebaut wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Anwohner wollen die neue Trasse nicht. Sie fürchten jahrelange Baustellen und noch mehr Verkehr durchs Inntal. Im Januar hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sich mit Vertretern der Bahn, Bürgermeistern aus der Region und Bürgerinitiativen in Rosenheim zu Gesprächen getroffen.