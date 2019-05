München

Tennis: Kohlschreiber und Molleker im Achtelfinaleinsatz

02.05.2019, 02:33 Uhr | dpa

Die Tennisprofis Philipp Kohlschreiber und Rudi Molleker wollen heute Titelverteidiger Alexander Zverev ins Viertelfinale des ATP-Turniers in München folgen. Der dreimalige Turniersieger Kohlschreiber muss im Achtelfinale gegen Karen Chatschanow antreten. "Für mich heißt es von Anfang an: volle Attacke", sagte der 35 Jahre alte Kohlschreiber zur Partie gegen den an Nummer zwei gesetzten Russen. Kohlschreiber hat das ATP-Turnier in München dreimal gewonnen.

Der 18-jährige Berliner Molleker trifft zuvor auf dem Center Court auf den an Nummer vier gesetzten Roberto Bautista Agut aus Spanien. Zverev ist spielfrei. Der 22 Jahre alte ATP-Weltmeister spielt am Freitag im Viertelfinale gegen den Chilenen Christian Garin.