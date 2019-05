Stuttgart

Aras präsentiert Kampagne für Erstwähler

02.05.2019, 03:10 Uhr | dpa

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) stellt heute eine Kampagne vor, um Erstwähler an die Urnen zu locken. Die Landeszentrale für Politische Bildung hat die Kampagne für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 entworfen. Auch der Landesjugendring ist beteiligt. Aras hat die Schirmherrschaft übernommen. Die Kampagne beinhalte Plakate, finde aber auch in den sozialen Medien statt "Wir wollen die Leute auf allen Kanälen motivieren, zur Wahl zu gehen", sagte eine Sprecherin des Landtags. Die Kommunalwahlen seien wichtige Wahlen für den Einstieg in das politische Interesse junger Leute. "Je früher man die dazu kriegt, die Demokratie zu stützen, desto besser."