Wiesbaden

Gesellschaft für deutsche Sprache präsentiert beliebte Namen

02.05.2019, 03:51 Uhr | dpa

Welche Vornamen geben Eltern ihren Neugeborenen am häufigsten? Dieser Frage geht die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) jedes Jahr nach und veröffentlicht heute die aktuelle Liste der beliebtesten Babynamen 2018. Dafür wurden Daten von über 700 Standesämtern mit insgesamt mehr als einer Million Erst- und Zweitnamen ausgewertet. 2017 hatten Eltern ihre Kinder am häufigsten Marie und Maximilian genannt. Die GfdS in Wiesbaden bereitet die Daten nach Geschlecht, Bundesländern sowie nach Nord-Süd- und Ost-West-Vergleichen auf. Eine spezielle Auswertung gibt es für türkisch-arabische Vornamen.