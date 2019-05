Halle (Saale)

Gut jeder vierte Ungelernte ohne Job

02.05.2019, 05:56 Uhr | dpa

In Thüringen sind rund ein Viertel der Erwachsenen ohne beruflichen oder akademische Abschluss arbeitslos. Demgegenüber sind nur 4,5 Prozent der Menschen mit Berufsabschluss ohne Job. Bei Akademikern, die ihr Studium beendet haben, sind es sogar nur 2,4 Prozent. Bei den ungelernten Erwerbspersonen - die Summe der Arbeitenden und Arbeitssuchenden ohne etwa Rentner oder Studenten - beträgt dagegen die Arbeitslosenquote 27 Prozent, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte. Den Angaben zufolge bieten die Arbeitsagenturen und Jobcenter vielfältige Möglichkeiten zur Qualifizierung an.

Im Jahr 2018 nutzten rund 3600 Arbeitslose und Beschäftigte die Maßnahmen der Agentur zur beruflichen Weiterbildung. Davon hatten etwa 1700 Menschen einen Berufsabschluss als Ziel. Für 2019 stehen in Thüringen den Angaben zufolge rund 54,3 Millionen Euro für Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung.