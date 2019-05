Winnenden

Baden-Württemberg-Tag in Winnenden

02.05.2019, 07:57 Uhr | dpa

Am kommenden Wochenende (4./5. Mai) findet in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) der Baden-Württemberg-Tag statt. Nach Angaben der Stadt werden Tausende Besucher bei der Veranstaltung im Rahmen der diesjährigen Heimattage erwartet. Schon am 3. Mai startet das Festwochenende mit der Winnender Kunstnacht, wie es weiterhin in einer Mitteilung heißt. Die Heimattage Baden-Württemberg in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) stehen unter dem Motto "Miteinander.leben". Von Konzerttagen bis zum Festumzug - die Stadt hat mehr als 170 Veranstaltungen organisiert. Die Heimattage finden seit 1978 jährlich in einem anderen Ort im Südwesten statt.