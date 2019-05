Darmstadt

Mann mit fast drei Promille am Steuer gestoppt

02.05.2019, 09:11 Uhr | dpa

Die Polizei hat auf der Autobahn 672 bei Darmstadt einen Autofahrer angehalten, der mit 2,76 Promille am Steuer unterwegs war. Die Beifahrerin hatte am Mittwochabend sogar einen Wert von 3,67 Promille. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war den Beamten sofort aufgefallen, dass der 44 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Nach Alkoholtest und Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.