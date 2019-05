Lübeck

Leiche von Hammoor identifiziert: Festnahme

02.05.2019, 09:20 Uhr | dpa

Die vor rund einer Woche in Hammoor im Kreis Stormarn gefundene Leiche ist identifiziert. Es handelt sich bei der Toten um die seit Oktober 2017 vermisste Ivonne Runge aus Schlamersdorf bei Bad Oldesloe, teilte die Staatsanwaltschaft Lübeck am Donnerstag mit. Ihr 39 Jahre alter ehemaliger Lebensgefährte stehe im dringenden Verdacht, die damals 39 Jahre alte Frau Ende 2017 getötet zu haben. Gegen ihn wurde bereits am Mittwoch Haftbefehl erlassen. Er sei schon kurz nach der Tat in Verdacht geraten, der sich damals aber nicht erhärtet habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nun gebe es neue Hinweise.