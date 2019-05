Brussel

US-Energieminister kritisiert Nord Stream 2

02.05.2019, 10:28 Uhr | dpa

US-Energieminister Rick Perry hat erneut scharfe Kritik an der neuen Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland geübt. Diese mache Europa noch abhängiger von russischem Gas und erlaube Moskau, Druck auf europäische Staaten auszuüben, sagte Perry am Donnerstag in Brüssel. Er sei allerdings ermutigt von der Entscheidung der Bundesregierung, mehr Flüssiggas aus den USA zu importieren und zwei neue Anlandeterminals in Deutschland finanziell zu unterstützen.

Perry sprach auf einer Konferenz zum Ausbau der Importe von Flüssiggas, genannt LNG, aus den USA nach Europa. Hintergrund ist eine Vereinbarung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump vom Juli 2018.