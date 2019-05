Halle (Saale)

Konkurrenten ausschalten: IHK will gegen Betrug vorgehen

02.05.2019, 10:48 Uhr | dpa

Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) will gegen den Missbrauch von Abmahnungen gegen Konkurrenten vorgehen. Um unliebsame Mitbewerber auszuschalten, verschickten dubiose Anwälte verstärkt Abmahnungen an regionale Unternehmen, teilte die IHK am Donnerstag mit. In den Schreiben würden die Firmen unter anderem wegen vermeintlicher Datenschutzverstöße abgemahnt und aufgefordert, hohe Geldsummen zu zahlen. Die IHK will diesem Missbrauch einen Riegel vorschieben. Firmen aus der Region könnten bis zum 31. Mai an einer Onlineumfrage der IHK teilnehmen, um Erfahrungen zu schildern.