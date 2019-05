Elsfleth

"Gorch Fock"-Werft verwaltet sich in Insolvenz selbst

02.05.2019, 12:51 Uhr | dpa

Die Elsflether Werft AG, die das Marineschulschiff "Gorch Fock" saniert, darf sich in ihrer Insolvenz selbst verwalten. Das Amtsgericht Nordenham habe das Verfahren am Donnerstag offiziell eröffnet, teilte die in Elsfleth bei Bremen ansässige Werft mit. Der Betrieb werde mit allen 130 Mitarbeitern fortgeführt. Die Werft an der Unterweser hatte im Februar Insolvenz angemeldet, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte.

Der Betrieb sei in diese prekäre Lage gekommen, weil der frühere Vorstand Geld "zu betriebsfremden Zwecken" abgezogen habe, hieß es in der Mitteilung. Deshalb habe die Werft privates Vermögen der zwei Vorstandsmitglieder von den Landgerichten Oldenburg und Hamburg pfänden lassen. Die ehemaligen Vorstände bestreiten aber, Geld zu betriebsfremden Zwecken abgezogen zu haben. Gegen den Beschluss kann Widerspruch eingelegt werden.

Die Elsflether Werft saniert seit Ende 2015 die "Gorch Fock". Dafür waren ursprünglich 9,6 Millionen Euro eingeplant. Weil aber immer mehr Probleme an dem Großsegler entdeckt wurden, sind bislang bereits etwa 70 Millionen Euro ausgegeben worden. Insgesamt wird die Sanierung auf etwa 135 Millionen Euro geschätzt. Das Bundesverteidigungsministerium und die Marine stehen wegen der Kostensteigerung in der Kritik.