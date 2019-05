Dresden

SPD: Fackelmarsch von Neonazis in Plauen unerträglich

02.05.2019, 14:21 Uhr | dpa

Die SPD hat den Fackelmarsch von Neonazis in Plauen am 1. Mai scharf verurteilt und das Landratsamt als zuständige Versammlungsbehörde kritisiert. "Aufmärsche im SA-Stil dürfen und werden wir nicht dulden", sagte Henning Homann, stellvertretender Fraktionschef der Sozialdemokraten im Landtag, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Es sei unverständlich, warum die Versammlungsbehörde einen Aufmarsch in dieser Form zulassen konnte. Die juristischen Möglichkeiten seien durch das Grundgesetz und das Versammlungsgesetz gegeben, sie müssten konsequent genutzt werden.

"Die "Wehrhafte Demokratie" darf nicht zur Floskel werden, sie muss sich auch wehren. Von allein zerschlagen sich die rechtsextremen Netzwerke in Sachsen nicht", betonte Homann. Die aus Plauen stammende SPD-Landtagsabgeordnete Juliane Pfeil-Zabel bezeichnete es als unerträglich, dass in ihrer Heimatstadt "mit Ansage ein Nazi- Fackelmarsch"" durchgeführt werden konnte, und war warf der Behörde Mutlosigkeit vor.