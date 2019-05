Göttingen

Mann bei Arbeitsunfall von Holzlatten erschlagen

02.05.2019, 16:01 Uhr | dpa

Göttingen (dpa/lni) – Bei einem Arbeitsunfall in Göttingen ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter einer Großhandlung habe Holz aus einem Hochregallager abladen wollen und sei dabei von einer mit Latten beladenen Palette getroffen und erschlagen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Seine Verletzungen seien so schwer gewesen, dass der Mann wenig später im Krankenhaus starb. Die Ursache und der genaue Hergang des Unfalls waren zunächst unklar. Zur Identität des Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben.